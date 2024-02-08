Путин: Российская наука должна действовать на опережение, опираясь на свой опыт

Российская наука должна опираться на собственный богатый опыт и действовать на опережение, не пытаясь догнать зарубежные технологии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия Российской академии наук (РАН).

"Смысл не в том, чтобы кого-то догонять или просто копировать чужое. В науке мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров. С учётом, что досталось нам от наших предшественников, мы, конечно, можем это сделать", — указал российский лидер.

Путин обратил внимание на обстановку, в которой сейчас находится Россия. По его словам, в нынешних условиях в разы увеличивается ответственность за получаемые результаты. Научные исследования позволят россиянам на качественно ином уровне решать задачи во всех сферах: в области безопасности, здравоохранения, промышленности, в инфраструктуре, экологии и энергетике, подчеркнул глава государства.