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8 февраля, 16:53

Путин: Россия всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных

Ограничения в мировой науке вводят люди "неакадемического ума". Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии 300-летия Российской академии наук (РАН) в Государственном Кремлёвском дворце. По словам лидера РФ, пытаться запретить общение учёных просто невозможно и нелепо.

"Россия всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных", — указал глава государства.

Путин добавил, что даже во время железного занавеса невозможно было запретить общение учёных. Сегодня такие попытки тоже продолжаются, но вместе с тем развивается научное сотрудничество. По словам главы государства, запреты вводят люди явно не академического склада ума, не понимающие, что невозможно создать барьеры.

Встреча Путина с главой РАН говорит о том, что науке в России уделяют огромное внимание, отметили в ГД
Встреча Путина с главой РАН говорит о том, что науке в России уделяют огромное внимание, отметили в ГД

А ранее Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки. История праздника начинается ещё со времён Петра I, по велению которого в этот день, в 1724 году, был издан указ о создании первой в стране Академии наук и художеств — прообраза современной РАН. В этом году академии исполнилось 300 лет — "круглая и значимая", как подчеркнул российский лидер, дата.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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