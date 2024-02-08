Путин: Россия всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных
Ограничения в мировой науке вводят люди "неакадемического ума". Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии 300-летия Российской академии наук (РАН) в Государственном Кремлёвском дворце. По словам лидера РФ, пытаться запретить общение учёных просто невозможно и нелепо.
"Россия всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных", — указал глава государства.
Путин добавил, что даже во время железного занавеса невозможно было запретить общение учёных. Сегодня такие попытки тоже продолжаются, но вместе с тем развивается научное сотрудничество. По словам главы государства, запреты вводят люди явно не академического склада ума, не понимающие, что невозможно создать барьеры.
А ранее Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки. История праздника начинается ещё со времён Петра I, по велению которого в этот день, в 1724 году, был издан указ о создании первой в стране Академии наук и художеств — прообраза современной РАН. В этом году академии исполнилось 300 лет — "круглая и значимая", как подчеркнул российский лидер, дата.
Kremlin.ru