Встреча Путина с главой РАН говорит о том, что науке в России уделяют огромное внимание, отметили в ГД Матвейчев – о встрече Путина с главой РАН: Президент уделяет науке огромное внимание 30 января, 14:24 Встреча президента РФ Владимира Путина главой Российской академии наук Геннадием Красниковым. Фото © kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина главой Российской академии наук Геннадием Красниковым — знаменательное событие, состоявшееся как раз в преддверии 300-летней годовщины создания РАН. И эта встреча свидетельствует об огромном внимании, которое государство уделяет научной сфере. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Встреча Владимира Путина с Красниковым — это как раз свидетельство того, что президент помнит о науке, не просто помнит, а уделяет ей огромное внимание, и, нужно сказать, что триллионы рублей выделяются на поддержку высшего образования и науки. При этом свыше полутриллиона рублей выделяется конкретно только на научно-исследовательские разработки. Это и не только финансирование академии, это всевозможные научные центры, которые создаются у нас в десятках городов, в вузах создаются лаборатории новые, упаковываются современным оборудованием. И это даёт эффект", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что сейчас РАН на подъёме, и государство уделяет огромное внимание науке. Матвейчев напомнил об успехах России в атомной отрасли, в отрасли химии, полимеров и композитов. И эти успехи существуют благодаря вкладу во всю науку в целом.

"Мы уверенно движемся в будущее, учёные сейчас у нас предпочитают работать, в России, не сбегают — таких всё меньше и меньше. А кто сбегает, как правило, люди, скажем так, среднего уровня. И то большой поток сейчас возвращается или думает о возвращении", — говорит собеседник Лайфа.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня встретился с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым. Руководитель РАН информировал главу государства о приоритетных задачах Академии и подготовке к празднованию 300-летия организации. А Путин в свою очередь согласился с возможностью возвращения академии функций по экспертизе школьных учебников.