Путин пошутил про "всемогущее Правительство России" и науку

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что даже "всемогущее правительство" страны не в состоянии отменить науку, это исключено. Сказал он об этом сегодня на пленарном заседании Форума будущих технологий.

"Даже всемогущее Правительство Российской Федерации не может отменить науку. Это абсолютно исключено. Нет никакой необходимости так думать", — отметил Путин.

Шутку поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко: он подтвердил, что у правительства планов отменять науку нет, поэтому она "в безопасности". Замглавы кабмина пояснил, что расходы на научную деятельность по поручению президента не должны сокращаться из года в год.