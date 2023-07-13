Путин призвал оперативно запустить обновлённую программу мегагрантов для учёных

Обновлённая программа мегагрантов для молодых учёных должна быть запущена в короткие сроки. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"В рамках обновлённой программы мегагрантов окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения, а таких немало", — добавил он.