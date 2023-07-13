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13 июля, 15:30

Путин призвал оперативно запустить обновлённую программу мегагрантов для учёных

Обновлённая программа мегагрантов для молодых учёных должна быть запущена в короткие сроки. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"В рамках обновлённой программы мегагрантов окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения, а таких немало", — добавил он.

Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Также на этом форуме Путин посоветовал одержимым работой молодым учёным не забывать о жёнах. При этом глава государства подчеркнул, что человеческое счастье как раз и заключается в том, чтобы получать удовольствие от труда.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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