Путин призвал оперативно запустить обновлённую программу мегагрантов для учёных
Обновлённая программа мегагрантов для молодых учёных должна быть запущена в короткие сроки. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".
"В рамках обновлённой программы мегагрантов окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения, а таких немало", — добавил он.
Также на этом форуме Путин посоветовал одержимым работой молодым учёным не забывать о жёнах. При этом глава государства подчеркнул, что человеческое счастье как раз и заключается в том, чтобы получать удовольствие от труда.
LIFE / Павел Баранов