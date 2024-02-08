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8 февраля, 13:23

Путин поздравил россиян с Днём отечественной науки

Президент Владимир Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки, который отмечается 8 февраля. История праздника начинается ещё со времён Петра I, по велению которого в этот день, но в 1724 году был издан указ о создании первой в стране Академии наук и художеств — прообраза современной РАН. В этом году академии исполнилось 300 лет — "круглая и значимая", как подчеркнул российский лидер, дата.

"Прежде чем начать работу, хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем академии членов совета, а также всех ваших коллег, соратников, по сути, всех российских учёных и, конечно, всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука", — сказал Владимир Путин, открывая сегодняшнее заседание Совета по науке и образованию.

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Напомним, что в конце января президент России встретился с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым. Руководитель РАН информировал главу государства о приоритетных задачах академии и подготовке к празднованию 300-летия организации. А Путин в свою очередь согласился с возможностью возвращения академии функций по экспертизе школьных учебников.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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