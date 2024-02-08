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8 февраля, 13:15

Путин поручил создать перечень самых востребованных наукоёмких технологий

Президент Владимир Путин поручил создать расширенный перечень наиболее важных наукоёмких технологий. Речь об этом зашла на заседании Совета по науке и образованию, которое проходит 8 февраля — в День российской науки.

"Считаю необходимым сформировать обновлённый перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоёмких технологий. И в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки", — обратился глава государства к правительству и президиуму Совета по науке и образованию.

Одной из тем сегодняшней встречи станет обновлённая редакция Стратегии научно-технологического развития. Владимир Путин отметил, что это ключевой документ, который по своей значимости приравнен к Стратегии национальной безопасности.

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Напомним, что в конце января президент России встретился с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым. Руководитель РАН информировал главу государства о приоритетных задачах академии и подготовке к празднованию 300-летия организации. А Путин в свою очередь согласился с возможностью возвращения академии функций по экспертизе школьных учебников.

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Sebastian Castelier / Shutterstock.com

Марина Калегина
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