Путин поручил создать перечень самых востребованных наукоёмких технологий

Президент Владимир Путин поручил создать расширенный перечень наиболее важных наукоёмких технологий. Речь об этом зашла на заседании Совета по науке и образованию, которое проходит 8 февраля — в День российской науки.

"Считаю необходимым сформировать обновлённый перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоёмких технологий. И в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки", — обратился глава государства к правительству и президиуму Совета по науке и образованию.

Одной из тем сегодняшней встречи станет обновлённая редакция Стратегии научно-технологического развития. Владимир Путин отметил, что это ключевой документ, который по своей значимости приравнен к Стратегии национальной безопасности.