8 из 10 россиян довольны работой Путина на посту президента

Восемь из десяти оценивают работу президента Владимира Путина "скорее хорошо". Таковы результаты опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованные в пятницу, 2 февраля. На вопрос о доверии главе государства 80% респондентов сказали, что скорее доверяют Путину.