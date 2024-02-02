8 из 10 россиян довольны работой Путина на посту президента
ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина
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Восемь из десяти оценивают работу президента Владимира Путина "скорее хорошо". Таковы результаты опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованные в пятницу, 2 февраля. На вопрос о доверии главе государства 80% респондентов сказали, что скорее доверяют Путину.
Ранее Лайф публиковал результаты другого опроса, согласно которому 64% россиян стали больше гордиться Родиной. Так, 9% гордятся величием России, 7% — её природой, ресурсами, 5% — сильной армией, ещё 5% — искусством и культурой, по 2% респондентов отметили науку, спорт, образование и космическую сферу.