ВЦИОМ: 64% россиян стали больше гордиться Родиной 31 января, 12:08 Россияне рассказали, что вызывает у них гордость в стране. Обложка © Shutterstock

Почти половина опрошенных россиян испытывают гордость за достижения своей страны в разных областях науки и искусства. При этом порядка 64% граждан за последний год стали больше гордиться Родиной по сравнению с 2022 годом. Эти данные приводит ВЦИОМ по результатам опроса с участием 1,6 тысячи человек с 17 и 22 января этого года.

Так, 9% гордятся величием России, 7% — её природой, ресурсами, 5% — сильной армией, ещё 5% — искусством и культурой, по 2% респондентов отметили науку, спорт, образование и космическую сферу. При этом 39% участников исследования признались, что сам русский народ вызывает чувство гордости, а 30% высоко оценили внутреннюю политику РФ.

Кроме того, 14% назвали патриотизм тем качеством, на котором зиждется гордость за страну, а 9% отметили независимый статус государства на международной арене, 8% ждут победы в спецоперации, которая подстегнёт их чувство гордости. Лишь 3% признались, что равнодушно относятся ко всему в своей стране и не испытывают особых патриотических чувств.

Ранее сообщалось, что большинство жителей России (80,3%) выразили доверие президенту страны Владимиру Путину, тогда как его работу положительно оценили 77,5% граждан.

Авторы Татьяна Миссуми