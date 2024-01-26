Путину выразили доверие более 80% россиян
Опрос: Путину доверяют 80,3% россиян, а его деятельность одобряют 77,5%
Большинство жителей России (80,3%) выразили доверие президенту страны Владимиру Путину, тогда как его работу положительно оценили 77,5% граждан. Об этом стало известно в ходе телефонного опроса, проведённого ВЦИОМом.
Согласно исследованию, только 16% россиян высказались о своём недоверии в отношении президента. При этом 14% респондентов ответили, что не одобряют деятельность Путина. Примечательно, что в опросе приняли участие порядка 1600 человек.
Ранее Лайф писал, что Владимира Путина поддерживают граждане самых разных возрастов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих выборах президента РФ за действующего главу можно собрать кратно больше подписей.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев