Путину выразили доверие более 80% россиян

Большинство жителей России (80,3%) выразили доверие президенту страны Владимиру Путину, тогда как его работу положительно оценили 77,5% граждан. Об этом стало известно в ходе телефонного опроса, проведённого ВЦИОМом.

Согласно исследованию, только 16% россиян высказались о своём недоверии в отношении президента. При этом 14% респондентов ответили, что не одобряют деятельность Путина. Примечательно, что в опросе приняли участие порядка 1600 человек.