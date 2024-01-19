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19 января, 10:37

В Кремле рассказали, о чём говорит стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

Песков: Уровень доверия россиян Путину стабильно высокий

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину со стороны россиян стабильно высокий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии всё-таки неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты этой работы [Путина]", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что "накатывают пандемии, экономические кризисы, разные санкции", но благодаря ежедневной, зачастую круглосуточной работе Путина удаётся обеспечивать поступательное развитие страны.

Абсолютное большинство россиян заявили о доверии Путину
Абсолютное большинство россиян заявили о доверии Путину

Ранее Песков заявил, что уровень поддержки Путина стал максимально высоким в 2023 году. По данным ВЦИОМа, президенту доверяют подавляющее большинство граждан — 79,7%.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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