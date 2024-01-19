В Кремле рассказали, о чём говорит стабильно высокий уровень доверия россиян Путину
Песков: Уровень доверия россиян Путину стабильно высокий
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину со стороны россиян стабильно высокий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии всё-таки неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты этой работы [Путина]", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что "накатывают пандемии, экономические кризисы, разные санкции", но благодаря ежедневной, зачастую круглосуточной работе Путина удаётся обеспечивать поступательное развитие страны.
Ранее Песков заявил, что уровень поддержки Путина стал максимально высоким в 2023 году. По данным ВЦИОМа, президенту доверяют подавляющее большинство граждан — 79,7%.
ТАСС / Гавриил Григоров