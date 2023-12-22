Путину доверяют почти 80 процентов россиян

Президенту РФ Владимиру Путину, как и прежде, доверяют подавляющее большинство граждан. Это следует из последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тысячи граждан страны.

Так, о доверии российскому лидеру заявили 79,7% опрошенных, а об обратном — 16,3%. В то же время его деятельность одобряют 77,1% граждан, иного мнения — всего 14%. Что касается работы Правительства РФ, то уровень положительной оценки составил 53%.