Путину доверяют почти 80 процентов россиян
ВЦИОМ: Путину доверяют 79,7% россиян, а его деятельность одобряют 77,1%
Президенту РФ Владимиру Путину, как и прежде, доверяют подавляющее большинство граждан. Это следует из последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тысячи граждан страны.
Так, о доверии российскому лидеру заявили 79,7% опрошенных, а об обратном — 16,3%. В то же время его деятельность одобряют 77,1% граждан, иного мнения — всего 14%. Что касается работы Правительства РФ, то уровень положительной оценки составил 53%.
Напомним, исходя из вышеприведённых данных, за неделю число доверяющих Владимиру Путину россиян выросло на 0,4%. К слову, рейтинг доверия к кабмину также подрос.
Kremlin.ru