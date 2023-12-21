Большинство россиян назвали Путина политиком года
ВЦИОМ: 55% россиян назвали Владимира Путина политиком года
Большинство граждан России считают политиком года президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМа.
Согласно исследованию, глава государства является политиком года, по мнению 55% опрошенных. 21% респондентов в ответе на вопрос назвали премьер-министра Михаила Мишустина, 18% — главу МИД Сергея Лаврова, 4% — министра обороны Сергея Шойгу. По 2% россиян заявили, что политиками года являются зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в прошлом году.
Также граждане высказались о главном событии года. 22% назвали им боевые действия, связанные с Украиной, 16% — изменения в экономике, 8% — события, связанные с Владимиром Путиным. Самым значимым событием в 2024 году, по мнению 45% опрошенных, может стать победа в специальной военной операции (СВО) и возвращение военных домой. 26% в ответе на данный вопрос назвали выборы президента, 13% ожидают подъёма экономики, роста уровня жизни, снижения цен. В целом россияне оптимистично настроены по отношению к следующему году: 41% считают, что он будет хорошим, 22% думают, что он будет весьма удачным. Пессимистов меньше трети, 28% ожидают, что будет трудный год.
Ранее во ВЦИОМе сообщили, что большинство россиян с оптимизмом провожают 2023-й и встречают Новый год. Согласно результатам опроса, таковых оказалось 53%.
LIFE / Павел Баранов