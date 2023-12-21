Большинство россиян назвали Путина политиком года

Согласно исследованию, глава государства является политиком года, по мнению 55% опрошенных. 21% респондентов в ответе на вопрос назвали премьер-министра Михаила Мишустина, 18% — главу МИД Сергея Лаврова, 4% — министра обороны Сергея Шойгу. По 2% россиян заявили, что политиками года являются зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в прошлом году.

Также граждане высказались о главном событии года. 22% назвали им боевые действия, связанные с Украиной, 16% — изменения в экономике, 8% — события, связанные с Владимиром Путиным. Самым значимым событием в 2024 году, по мнению 45% опрошенных, может стать победа в специальной военной операции (СВО) и возвращение военных домой. 26% в ответе на данный вопрос назвали выборы президента, 13% ожидают подъёма экономики, роста уровня жизни, снижения цен. В целом россияне оптимистично настроены по отношению к следующему году: 41% считают, что он будет хорошим, 22% думают, что он будет весьма удачным. Пессимистов меньше трети, 28% ожидают, что будет трудный год.