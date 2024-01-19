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19 января, 07:41

Абсолютное большинство россиян заявили о доверии Путину

ФОМ: Работу Владимира Путина положительно оценивают 81% россиян

Большая часть жителей России (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, а доверие ему выражают 79% участников опроса. Такие результаты показало исследование ФОМ.

Согласно опросу, 12% респондентов заявили о своём недоверии по отношению к президенту, тогда как недовольными его работой на посту государственного лидера оказались всего 9% россиян. В рамках исследования были опрошены 1500 человек в 104 населённых пунктах страны.

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Ранее Лайф писал, что главной политической тенденцией прошлого года стало то, что россияне сплотились вокруг национального лидера. Также на повестку и обстановку в государстве в течение года повлияли Единый день голосования и первые выборы в новых регионах.

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ТАСС / Гавриил Григоров / POOL

Ян Поланин
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