Абсолютное большинство россиян заявили о доверии Путину

Большая часть жителей России (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, а доверие ему выражают 79% участников опроса. Такие результаты показало исследование ФОМ.

Согласно опросу, 12% респондентов заявили о своём недоверии по отношению к президенту, тогда как недовольными его работой на посту государственного лидера оказались всего 9% россиян. В рамках исследования были опрошены 1500 человек в 104 населённых пунктах страны.