Абсолютное большинство россиян заявили о доверии Путину
ФОМ: Работу Владимира Путина положительно оценивают 81% россиян
Большая часть жителей России (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, а доверие ему выражают 79% участников опроса. Такие результаты показало исследование ФОМ.
Согласно опросу, 12% респондентов заявили о своём недоверии по отношению к президенту, тогда как недовольными его работой на посту государственного лидера оказались всего 9% россиян. В рамках исследования были опрошены 1500 человек в 104 населённых пунктах страны.
Ранее Лайф писал, что главной политической тенденцией прошлого года стало то, что россияне сплотились вокруг национального лидера. Также на повестку и обстановку в государстве в течение года повлияли Единый день голосования и первые выборы в новых регионах.
ТАСС / Гавриил Григоров / POOL