Песков: Путина поддерживают люди самых разных возрастов
Главу России Владимира Путина, который баллотируется на новый президентский срок, поддерживают люди самых разных возрастов. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное. Но я не имею права говорить о кандидатском статусе. Это прерогатива моих коллег из штаба. Прошу туда обращаться", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Однако, говоря о том, как кто будет голосовать, Песков выразил уверенность, что за действующего главу государства можно собрать кратно больше подписей.
"Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества в самых разных возрастных категориях — его трудно преувеличить", — подчеркнул он.
Как уже рассказывал Лайф, в конце года Владимир Путин объявил, что планирует пойти на новый президентский срок, и баллотировался в качестве самовыдвиженца. Он уже подал документы в Центризбирком. В настоящее время проходит сбор подписей в его поддержку. Было собрано более 2,5 миллиона, хотя необходимо всего 300 тысяч. Проведение выборов планируется 15, 16 и 17 марта 2024 года. Всего же в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов.
Kremlin.ru