Песков: Путина поддерживают люди самых разных возрастов

Главу России Владимира Путина, который баллотируется на новый президентский срок, поддерживают люди самых разных возрастов. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное. Но я не имею права говорить о кандидатском статусе. Это прерогатива моих коллег из штаба. Прошу туда обращаться", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Однако, говоря о том, как кто будет голосовать, Песков выразил уверенность, что за действующего главу государства можно собрать кратно больше подписей.