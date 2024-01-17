Путин сегодня посетит свой предвыборный штаб
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сегодня посетит свой избирательный штаб, встретится с волонтёрами и сопредседателями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня состоится кандидатское мероприятие — в качестве его кандидата в президенты. Он встретится и с волонтёрами, и с сопредседателями своего штаба", — рассказал представитель Кремля.
Напомним, что действующий глава государства объявил о намерении пойти на новый срок, он баллотируется в качестве самовыдвиженца. На данный момент Владимир Путин уже подал документы в Центризбирком, сейчас идёт сбор подписей в его поддержку — уже собрано более 2,5 миллиона, при том что по закону необходимо не менее 300 тысяч. Сами выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года, в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов.