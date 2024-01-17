Путин сегодня посетит свой предвыборный штаб

Президент России Владимир Путин сегодня посетит свой избирательный штаб, встретится с волонтёрами и сопредседателями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня состоится кандидатское мероприятие — в качестве его кандидата в президенты. Он встретится и с волонтёрами, и с сопредседателями своего штаба", — рассказал представитель Кремля.