Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Ростовский губернатор не подтвердил версию о БПЛА после взрыва на заводе в Шахтах

Песков: Вопрос амнистии ряда осуждённых женщин прорабатывается

Путин поручил рассмотреть смягчение наказаний за ненасильственные преступления

16-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила шестую ракетку мира

ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал ВСУ данные о российских военных

В Белгороде задержали подростков, нападавших на прохожих

В Дрездене объяснили уничтожение мемориальной надписи о жертвах бомбардировок

ПВО сбила семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА над Белгородской областью

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят не покидать дома

МИД России назвал провальной встречу по Украине в Давосе

Путин сегодня посетит свой предвыборный штаб

17 января, 09:24
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня посетит свой избирательный штаб, встретится с волонтёрами и сопредседателями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня состоится кандидатское мероприятие — в качестве его кандидата в президенты. Он встретится и с волонтёрами, и с сопредседателями своего штаба",  рассказал представитель Кремля.

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России

Напомним, что действующий глава государства объявил о намерении пойти на новый срок, он баллотируется в качестве самовыдвиженца. На данный момент Владимир Путин уже подал документы в Центризбирком, сейчас идёт сбор подписей в его поддержку — уже собрано более 2,5 миллиона, при том что по закону необходимо не менее 300 тысяч. Сами выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года, в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!