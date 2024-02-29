В России запустят новый нацпроект "Семья"

В России реализуют новый национальный проект "Семья", который поможет повысить рождаемость и даст новые возможности для семей с детьми. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — "Семья", — пояснил он.