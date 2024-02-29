В России запустят новый нацпроект "Семья"
Путин на Послании анонсировал запуск нового национального проекта "Семья"
В России запустят нацпроект "Семья". Обложка © freepik
В России реализуют новый национальный проект "Семья", который поможет повысить рождаемость и даст новые возможности для семей с детьми. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — "Семья", — пояснил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Глава государства уже затронул социальные вопросы. Путин распорядился добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет, продлить выплату в 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка и увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Life.ru ведёт прямую трансляцию Послания.