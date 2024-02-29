В России запустят новый нацпроект "Семья"

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Путин на Послании анонсировал запуск нового национального проекта "Семья"

29 февраля, 10:32
В России запустят нацпроект "Семья". Обложка © freepik

В России запустят нацпроект "Семья". Обложка © freepik

В России реализуют новый национальный проект "Семья", который поможет повысить рождаемость и даст новые возможности для семей с детьми. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — "Семья", — пояснил он.

Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"
Путин анонсировал ещё один новый нацпроект — "Молодёжь России"

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Глава государства уже затронул социальные вопросы. Путин распорядился добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет, продлить выплату в 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка и увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Life.ru ведёт прямую трансляцию Послания.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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