МИД РФ заявил демарш послу Швейцарии из-за решения по российским госактивам

Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг во вторник, 12 марта, была вызвана в российский МИД, где ей был заявлен демарш в связи с решением швейцарского парламента запустить процесс конфискации российских госактивов. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, действия швейцарских властей "грубо попирают основополагающие принципы и нормы международного права".

"Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного "репарационного механизма" будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне", — отмечается на сайте российского МИД.

Ответные меры российской стороны, как заверили на Смоленской площади, будут неизбежны.