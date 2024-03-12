МИД РФ заявил демарш послу Швейцарии из-за решения по российским госактивам
Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг во вторник, 12 марта, была вызвана в российский МИД, где ей был заявлен демарш в связи с решением швейцарского парламента запустить процесс конфискации российских госактивов. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, действия швейцарских властей "грубо попирают основополагающие принципы и нормы международного права".
"Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного "репарационного механизма" будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне", — отмечается на сайте российского МИД.
Ответные меры российской стороны, как заверили на Смоленской площади, будут неизбежны.
Life.ru уже рассказывал, что на днях верхняя палата парламента Швейцарии поддержала передачу Киеву замороженных российских активов на сумму 8,5 миллиарда долларов. Эти деньги договорились потратить на восстановление Украины. Глава МИД Швейцарии заявил, что сенаторы призывают правительство начать разрабатывать правовые основы для проведения такой операции на международном уровне.