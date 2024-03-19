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19 марта, 12:07

Боррель решил закупить оружие для Киева за счёт доходов с российских активов

Reuters: Боррель предложит ЕС потратить 90% доходов от активов РФ на оружие ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду, 20 марта, предложит странам Евросоюза (ЕС) потратить 90% доходов от замороженных на Западе российских активов на оружие Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По задумке Борреля, эти средства можно будет использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. Оставшиеся же 10% он предложит перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для "повышения потенциала" украинской оборонной промышленности. Эти предложения, как утверждает агентство, будут направлены странам-членам ЕС в преддверии саммита, который пройдёт с 21 по 22 марта.

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Ранее Life.ru писал, что ЕС подготовил законопроект, позволяющий уже в июле начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов. Инициатива подразумевает введение налога на прибыль от этих средств. Полученные деньги — около трёх миллиардов евро в год — планируется направлять Киеву на закупку вооружений.

Обложка ©

TACC / EPA

Наталья Исакова
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