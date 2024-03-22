На саммите Евросоюза не смогли утвердить решение по замороженным активам РФ
Лидеры ЕС не смогли утвердить решение по замороженным активам РФ в пользу Киева
Страны-члены Европейского союза не смогли прийти к единому мнению и согласовать решение по поводу использования замороженных на Западе российских активов в качестве помощи для киевского режима. В документе по итогам прошедшего по данной теме саммита говорится, что этот вопрос было поручено проработать министрам.
В нём также указывается, что Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям в этом направлении. В связи с этим ему было предложено проработать моменты, связанные с недавним заявлением верховного представителя по иностранным делам и безопасности в Европейской комиссии Жозепа Борреля.
Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия утвердила предложение, которое предполагает использовать доходы от замороженных активов россиян для поддержки Украины. Его должны были рассмотреть на саммите Евросоюза 21–22 марта. Стоит отметить, что до этого глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил государствам – членам ЕС потратить 90% доходов от замороженных на Западе активов РФ на оружие для киевского режима.
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