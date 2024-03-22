На саммите Евросоюза не смогли утвердить решение по замороженным активам РФ

Страны-члены Европейского союза не смогли прийти к единому мнению и согласовать решение по поводу использования замороженных на Западе российских активов в качестве помощи для киевского режима. В документе по итогам прошедшего по данной теме саммита говорится, что этот вопрос было поручено проработать министрам.

В нём также указывается, что Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям в этом направлении. В связи с этим ему было предложено проработать моменты, связанные с недавним заявлением верховного представителя по иностранным делам и безопасности в Европейской комиссии Жозепа Борреля.