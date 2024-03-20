ЕК утвердила предложение о применении российских активов для поддержки Украины

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение, которое предполагает использовать доходы от замороженных активов россиян для поддержки Украины. Теперь оно будет рассматриваться на предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) 21–22 марта. Об этом сообщил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

"Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС [Жозепом Боррелем] предложения об использовании доходов от активов России", — указал политик на брифинге в Брюсселе.

А ранее Life.ru писал, что, по данным агентства Reuters, глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил государствам ЕС потратить 90% доходов от замороженных на Западе активов РФ на оружие для Украины. Согласно его планам, эти средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. В Кремле же заявили, что на попытки ЕС использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами.