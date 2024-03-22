Бельгия придумала абсурдный аргумент для финансирования ВСУ за счёт России

Евросоюз должен потратить доходы от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины, поскольку направить их на восстановление союзники не смогут, если Киев проиграет. Такое мнение озвучил в пятницу, 22 марта, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.