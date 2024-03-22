Бельгия придумала абсурдный аргумент для финансирования ВСУ за счёт России
Премьер Бельгии Кроо: ЕС не сможет оплачивать восстановление проигравшей Украины
Евросоюз должен потратить доходы от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины, поскольку направить их на восстановление союзники не смогут, если Киев проиграет. Такое мнение озвучил в пятницу, 22 марта, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
"Бельгия поддерживает направление доходов на нужды восстановления, однако ЕС не сможет это сделать, если Украина проиграет. Поэтому представляется целесообразным потратить эти средства на поставки оружия", — заявил он.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил государствам – членам Евросоюза потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. Согласно его планам, эти средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. В Кремле же заявили, что на попытки ЕС использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами. Однако накануне на саммите в Брюсселе страны – члены ЕС не смогли прийти к единому мнению и согласовать решение по поводу использования замороженных на Западе российских активов в качестве помощи киевскому режиму.
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