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11 апреля, 15:26

Макрон констатировал, что Европа должна будет больше помогать Украине, если США "сольются"

Макрон: ЕС придётся выделить Киеву свыше €50 млрд, если не станет помощи от США

Если США прекратят поддержку Украины, ЕС, возможно, придётся согласовать больший объём помощи ВСУ, чем обсуждаемые сейчас 50 миллиардов евро. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения военного предприятия Eurencо.

"Нам, по всей видимости, придётся согласовать больше чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", — сказал политик.

ЕК в апреле отправит Киеву второй транш бюджетной помощи ЕС в размере €1,5 млрд
ЕК в апреле отправит Киеву второй транш бюджетной помощи ЕС в размере €1,5 млрд

Ранее Life.ru писал, что первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил четыре с половиной миллиарда евро, хотя сначала речь шла о сумме в три раза меньше. Путаница объясняется тем, что ЕК планировала перечислять Украине полтора миллиарда евро помощи в месяц, однако первый транш подразумевает перевод сразу за три месяца. Все эти деньги переводятся Незалежной по программе бюджетной помощи — 50 млрд евро до конца 2027 года.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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