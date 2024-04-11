Макрон констатировал, что Европа должна будет больше помогать Украине, если США "сольются"

Если США прекратят поддержку Украины, ЕС, возможно, придётся согласовать больший объём помощи ВСУ, чем обсуждаемые сейчас 50 миллиардов евро. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения военного предприятия Eurencо.

"Нам, по всей видимости, придётся согласовать больше чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", — сказал политик.

Ранее Life.ru писал, что первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил четыре с половиной миллиарда евро, хотя сначала речь шла о сумме в три раза меньше. Путаница объясняется тем, что ЕК планировала перечислять Украине полтора миллиарда евро помощи в месяц, однако первый транш подразумевает перевод сразу за три месяца. Все эти деньги переводятся Незалежной по программе бюджетной помощи — 50 млрд евро до конца 2027 года.