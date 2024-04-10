ЕК в апреле отправит Киеву второй транш бюджетной помощи ЕС в размере €1,5 млрд

"Второй транш в размере полутора миллиардов евро запланирован к выплате в апреле после позитивной оценки выполнения согласованных для этого условий", — отмечается в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил четыре с половиной миллиарда евро, хотя сначала речь шла о сумме в три раза меньше. Путаница объясняется тем, что ЕК планировала перечислять Украине полтора миллиарда евро помощи в месяц, однако первый транш подразумевает перевод сразу за три месяца. Все эти деньги переводятся Незалежной по программе бюджетной помощи 50 млрд евро до конца 2027 года.