Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 13:02

ЕК в апреле отправит Киеву второй транш бюджетной помощи ЕС в размере €1,5 млрд

Еврокомиссия переведёт Киеву второй транш помощи, который составит полтора миллиарда евро. Как говорится в распространённом заявлении ЕК, точное решение будет принято после оценки выполнения украинскими властями всех необходимых условий.

"Второй транш в размере полутора миллиардов евро запланирован к выплате в апреле после позитивной оценки выполнения согласованных для этого условий", — отмечается в заявлении.

Боррель: Евросоюз с начала конфликта передал Украине оружия на 31 миллиард евро
Боррель: Евросоюз с начала конфликта передал Украине оружия на 31 миллиард евро

Ранее Life.ru писал, что первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил четыре с половиной миллиарда евро, хотя сначала речь шла о сумме в три раза меньше. Путаница объясняется тем, что ЕК планировала перечислять Украине полтора миллиарда евро помощи в месяц, однако первый транш подразумевает перевод сразу за три месяца. Все эти деньги переводятся Незалежной по программе бюджетной помощи 50 млрд евро до конца 2027 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров