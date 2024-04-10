ЕК в апреле отправит Киеву второй транш бюджетной помощи ЕС в размере €1,5 млрд
Еврокомиссия переведёт Киеву второй транш помощи, который составит полтора миллиарда евро. Как говорится в распространённом заявлении ЕК, точное решение будет принято после оценки выполнения украинскими властями всех необходимых условий.
"Второй транш в размере полутора миллиардов евро запланирован к выплате в апреле после позитивной оценки выполнения согласованных для этого условий", — отмечается в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил четыре с половиной миллиарда евро, хотя сначала речь шла о сумме в три раза меньше. Путаница объясняется тем, что ЕК планировала перечислять Украине полтора миллиарда евро помощи в месяц, однако первый транш подразумевает перевод сразу за три месяца. Все эти деньги переводятся Незалежной по программе бюджетной помощи 50 млрд евро до конца 2027 года.
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