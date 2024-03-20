ЕС перевёл Украине первый транш в году и тут же запутался в цифрах

Первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5 млрд, как ранее сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. С таким заявлением в среду, 20 марта, выступил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

"Первый транш в рамках программы в 50 миллиардов евро составил 4,5 миллиарда евро", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Евросоюз – Украина.

Напомним, ранее в среду Боррель указал, что ЕС перевёл Киеву первый транш в 1,5 миллиарда евро в рамках программы поддержки в 50 миллиардов евро до 2027 года. Путаница, по-видимому, объясняется тем, что в этом году ЕК планировала перечислять Незалежной 1,5 миллиарда евро помощи в месяц, но первый транш подразумевает перевод средств сразу за три месяца, то есть с января по март.