ЕС перевёл Украине первый транш в году и тут же запутался в цифрах
ЕК: Первый транш помощи Киеву от ЕС €4,5 млрд, не €1,5 млрд, как сказал Боррель
Первый транш помощи Киеву от Евросоюза в этом году составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5 млрд, как ранее сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. С таким заявлением в среду, 20 марта, выступил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
"Первый транш в рамках программы в 50 миллиардов евро составил 4,5 миллиарда евро", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Евросоюз – Украина.
Напомним, ранее в среду Боррель указал, что ЕС перевёл Киеву первый транш в 1,5 миллиарда евро в рамках программы поддержки в 50 миллиардов евро до 2027 года. Путаница, по-видимому, объясняется тем, что в этом году ЕК планировала перечислять Незалежной 1,5 миллиарда евро помощи в месяц, но первый транш подразумевает перевод средств сразу за три месяца, то есть с января по март.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Как отметил представитель Белого дома, речь идёт в том числе о партии артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Позже в Пентагоне подчеркнули, что такой пакет помощи Киеву был единичным случаем.
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