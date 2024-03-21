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21 марта, 14:40

Боррель: Евросоюз с начала конфликта передал Украине оружия на 31 миллиард евро

С начала конфликта на Украине Евросоюз передал Киеву оружия на 31 миллиард евро. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Новая цифра — ЕС предоставил Украине с начала конфликта военную помощь в общей сложности на 31 миллиард евро. В этом году мы планируем поставки ещё на 20 миллиардов", — сказал дипломат.

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Касательно поставок снарядов Боррель отметил, что всего было передано около 500 тысяч боеприпасов, однако "если посчитать экспорт, коммерческие поставки", то европейская промышленность предоставит Киеву ещё около 400 тысяч снарядов. Но, указал он, даже двух миллионов боеприпасов будет недостаточно.

Напомним, тем временем Чехия придумала новую схему по массовым поставкам ВСУ артиллерийских снарядов. Планируется, что их будут приобретать в третьих странах. Первые поставки должны состояться уже в марте.

Боррель решил закупить оружие для Киева за счёт доходов с российских активов
Боррель решил закупить оружие для Киева за счёт доходов с российских активов
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ТАСС / News / IMAGO / Didier Lebrun

Матвей Константинов
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