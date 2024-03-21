Боррель: Евросоюз с начала конфликта передал Украине оружия на 31 миллиард евро

С начала конфликта на Украине Евросоюз передал Киеву оружия на 31 миллиард евро. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Новая цифра — ЕС предоставил Украине с начала конфликта военную помощь в общей сложности на 31 миллиард евро. В этом году мы планируем поставки ещё на 20 миллиардов", — сказал дипломат.

Касательно поставок снарядов Боррель отметил, что всего было передано около 500 тысяч боеприпасов, однако "если посчитать экспорт, коммерческие поставки", то европейская промышленность предоставит Киеву ещё около 400 тысяч снарядов. Но, указал он, даже двух миллионов боеприпасов будет недостаточно.