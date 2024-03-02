ВСУ скоро получат первые боеприпасы из третьих стран по инициативе Чехии
В скором времени арсенал ВСУ пополнится артиллерийскими боеприпасами, которые были закуплены для Украины в третьих странах по инициативе Чехии. Об этом со ссылкой на МО европейского государства написали в агентстве Bloomberg.
В комментарии для агентства гендиректор отдела оборонной политики и стратегии ведомства Ян Иреш не стал уточнять, какие государства раскошелились для приобретения оружия. Тайной осталась и страна, продавшая Европе снаряды для Киева. Все детали военный пообещал раскрыть после передачи боеприпасов.
"Украина может получить первые снаряды в ближайшие недели", — добавили в агентстве Bloomberg.
Впрочем, даже поступление новых снарядов не поможет ВСУ выбраться из катастрофического положения, считают в Германии. По мнению немецких экспертов, на исход конфликта не повлияет даже миллион боеприпасов.
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