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2 марта, 04:16

ВСУ скоро получат первые боеприпасы из третьих стран по инициативе Чехии

В скором времени арсенал ВСУ пополнится артиллерийскими боеприпасами, которые были закуплены для Украины в третьих странах по инициативе Чехии. Об этом со ссылкой на МО европейского государства написали в агентстве Bloomberg.

В комментарии для агентства гендиректор отдела оборонной политики и стратегии ведомства Ян Иреш не стал уточнять, какие государства раскошелились для приобретения оружия. Тайной осталась и страна, продавшая Европе снаряды для Киева. Все детали военный пообещал раскрыть после передачи боеприпасов.

"Украина может получить первые снаряды в ближайшие недели", — добавили в агентстве Bloomberg.

Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики
Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики

Впрочем, даже поступление новых снарядов не поможет ВСУ выбраться из катастрофического положения, считают в Германии. По мнению немецких экспертов, на исход конфликта не повлияет даже миллион боеприпасов.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Илья Пушкарев
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