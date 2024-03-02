ВСУ скоро получат первые боеприпасы из третьих стран по инициативе Чехии

В скором времени арсенал ВСУ пополнится артиллерийскими боеприпасами, которые были закуплены для Украины в третьих странах по инициативе Чехии. Об этом со ссылкой на МО европейского государства написали в агентстве Bloomberg.

В комментарии для агентства гендиректор отдела оборонной политики и стратегии ведомства Ян Иреш не стал уточнять, какие государства раскошелились для приобретения оружия. Тайной осталась и страна, продавшая Европе снаряды для Киева. Все детали военный пообещал раскрыть после передачи боеприпасов.

"Украина может получить первые снаряды в ближайшие недели", — добавили в агентстве Bloomberg.