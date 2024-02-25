В настоящее время украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов, причём данную проблему не поможет решить даже резкое увеличение поставок со стороны стран Запада. Об этом заявил военный эксперт Хендрик Реммель немецкому изданию Tagesschau.

"Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов", — отметил он.

Специалист отметил, что российская сторона имеет значительное превосходство над ВСУ в вооружении, а Киев попросту не в состоянии добиться паритета. Кроме того, если Незалежная всё-таки получит от союзников не "миллион обещанных снарядов", а только 300–500 тысяч, то это станет настоящей катастрофой для украинской армии.

"Сейчас россияне выпускают около десяти тысяч боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трёх месяцев. И за это время украинцы не выиграют", — резюмировал Реммель.