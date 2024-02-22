"Лучше дайте их нам": Украина потребовала у Запада всё оружие и военную технику

Запад должен отдать Украине абсолютно всё вооружение. Так считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. По его словам, в будущих столкновениях современная техника европейским партнёрам уже не понадобится, а Киев точно знает, "как её использовать".

"Это будет металлолом, который будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее, конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи", — заявил Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.