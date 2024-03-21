"Не стоит пугать людей": Боррель заявил, что ЕС не пойдёт "умирать за Донбасс"

Европейцы не пойдут "умирать за Донбасс", заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, комментируя громкие заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину. Как подчеркнул дипломат, европейские политики не должны пугать граждан неизбежностью войны.

"Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Киева. Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс. Речь идёт о том, чтобы помогать украинцам не умирать в Донбассе", — сказал Боррель в разговоре с журналистами перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.