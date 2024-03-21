"Не стоит пугать людей": Боррель заявил, что ЕС не пойдёт "умирать за Донбасс"
Боррель заявил, что европейцы не пойдут "умирать за Донбасс"
Жозеп Боррель. Обложка © TACC / EPA
Европейцы не пойдут "умирать за Донбасс", заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, комментируя громкие заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину. Как подчеркнул дипломат, европейские политики не должны пугать граждан неизбежностью войны.
"Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Киева. Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс. Речь идёт о том, чтобы помогать украинцам не умирать в Донбассе", — сказал Боррель в разговоре с журналистами перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.
Глава европейской дипломатии считает, что вместо заявлений об отправке европейского военного контингента необходимо сосредоточиться на неизбежности поддержки Незалежной.
Ранее Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину. Позднее это высказывание вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, но, по данным Службы внешней разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около двух тысяч человек. Во Франции тем временем всё опровергают.