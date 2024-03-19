Минобороны Франции опровергло информацию об отправке своих военных на Украину

Сообщения о том, что Франция готовит и отправляет военнослужащих на Украину, не соответствуют действительности. Об этом заявило Министерство обороны Пятой республики.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около двух тысяч человек. По словам главы СВР, это воинское подразделение ждёт судьба "всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом".