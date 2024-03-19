Нарышкин заявил, что Франция готовит 2 тысячи военных для отправки на Украину

После громких заявлений Эмманюэля Макрона российская сторона узнала, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около двух тысяч человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Нынешнему руководству страны (Франции. — Прим. Life.ru) нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится", — отметил Нарышкин.