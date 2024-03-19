Нарышкин заявил, что Франция готовит 2 тысячи военных для отправки на Украину
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / ANTHONY ANEX
После громких заявлений Эмманюэля Макрона российская сторона узнала, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около двух тысяч человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Нынешнему руководству страны (Франции. — Прим. Life.ru) нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится", — отметил Нарышкин.
При этом глава СВР предупредил Париж, что это воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для ВС РФ, а значит, его ждёт судьба "всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом".
Напомним, в последние дни со стороны французского лидера всё чаще звучат скандальные заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Позже Макрон снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную, а также назвал Крым в составе Украины обязательным условием для мира.