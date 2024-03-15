Макрон назвал Крым в составе Украины обязательным условием для прочного мира

Крым в составе Украины — обязательное условие для достижения прочного мира, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам лидера республики, Париж делает всё возможное, чтобы поспособствовать победе Киева.

"Мы делаем всё возможное, чтобы помочь Украине победить Россию... Я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — сказал он в интервью телеканалам TF1 и France 2.