Макрон назвал Крым в составе Украины обязательным условием для прочного мира
Крым в составе Украины — обязательное условие для достижения прочного мира, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам лидера республики, Париж делает всё возможное, чтобы поспособствовать победе Киева.
"Мы делаем всё возможное, чтобы помочь Украине победить Россию... Я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — сказал он в интервью телеканалам TF1 и France 2.
Макрон считает, что урегулирование конфликта будет предполагать соблюдение территориальной целостности Украины и предоставление взаимных гарантий безопасности. При этом сами французы раскритиковали это заявление. Они заявили, что такими темпами никто не будет воспринимать слова Макрона всерьёз. Жители страны подчеркнули, что президенту нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления.
Напомним, за считаные дни Эмманюэль Макрон успел сделать целый ряд скандальных антироссийских заявлений, обостривших и без того неспокойную обстановку на международной арене. Так, французский лидер признался, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эти утверждения, и там скорректировали изначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Франция может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю Макрон заявил, что Париж никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте.
ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN