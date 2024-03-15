"Русский солдат не уйдёт": В ГД пригрозили Макрону включением Парижа в состав России

"Я думаю, что если он продолжит в этом ключе высказываться в отношении Русской земли (Крыма, Донбасса), то всё это закончится тем, что Париж будет в составе России, и никакой Макрон, Шольц, Байден не остановят русского солдата. Поэтому ещё раз хочется сказать Макрону: успокойся, дорогой президент Франции. Наполеон не понял, что такое русский солдат, проверил. Но тогда Русская армия ушла из Парижа, если до этого дойдёт второй раз — уже Русская армия из Парижа не уйдёт", — подчеркнул собеседник Life.ru.