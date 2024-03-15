"Русский солдат не уйдёт": В ГД пригрозили Макрону включением Парижа в состав России
Депутат Госдумы Свинцов призвал Макрона перестать заниматься провокациями
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эмманюэль Макрон своими заявлениями об РФ постоянно поднимает градус терпения Москвы, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий посоветовал французскому лидеру оставить провокации и даже не думать об отправке своих войск в Россию.
"Я думаю, что если он продолжит в этом ключе высказываться в отношении Русской земли (Крыма, Донбасса), то всё это закончится тем, что Париж будет в составе России, и никакой Макрон, Шольц, Байден не остановят русского солдата. Поэтому ещё раз хочется сказать Макрону: успокойся, дорогой президент Франции. Наполеон не понял, что такое русский солдат, проверил. Но тогда Русская армия ушла из Парижа, если до этого дойдёт второй раз — уже Русская армия из Парижа не уйдёт", — подчеркнул собеседник Life.ru.
Напомним, в последние дни со стороны французского лидера всё чаще звучат скандальные заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. А накануне, 14 марта, Макрон снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную, а также назвал Крым в составе Украины обязательным условием для мира.