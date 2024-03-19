В Госдуме пообещали уничтожать французских солдат, если те окажутся в зоне СВО

Франция устами своего президента Эмманюэля Макрона включается в борьбу против России и становится стороной вооружённого конфликта. Так депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал намерения Парижа отправить на Украину две тысячи своих военных.

Собеседник Life.ru добавил, что военные французской армии на территории Украины официально будут обучать украинских солдат и заниматься другими делами, напрямую не связанными с боевыми действиями. Но в Москве понимают, что эти советники будут принимать участие и непосредственно в военных операциях.