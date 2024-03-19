В Госдуме пообещали уничтожать французских солдат, если те окажутся в зоне СВО
Депутат Свинцов: Франция устами Макрона включается в борьбу против России
Франция устами своего президента Эмманюэля Макрона включается в борьбу против России и становится стороной вооружённого конфликта. Так депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал намерения Парижа отправить на Украину две тысячи своих военных.
Собеседник Life.ru добавил, что военные французской армии на территории Украины официально будут обучать украинских солдат и заниматься другими делами, напрямую не связанными с боевыми действиями. Но в Москве понимают, что эти советники будут принимать участие и непосредственно в военных операциях.
"И, конечно, мы — как страна, мы — как сплочённая нация покажем французским военным, что такое русский солдат. Все эти французы будут уничтожены. У нас есть самое высокоточное оружие, которое мы будем применять", — подчеркнул парламентарий.
Напомним, в последние дни со стороны французского лидера всё чаще звучат скандальные заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Позже Макрон снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную, а сегодня в СВР заявили, что Париж уже готовит воинский контингент для отправки туда.
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