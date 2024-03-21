"Может скоро пасть": Макрон в частной беседе сделал шокирующее заявление об Украине
Politico: Макрон в частной беседе заявил, что Украина скоро может пасть
Французский лидер Эмманюэль Макрон в частной беседе в Елисейском дворце заявил, что Украину в ближайшее время может ждать поражение. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на участника разговора.
"Украина может пасть очень скоро", — предрёк Макрон.
Как рассказал журналистам участник разговора, французский президент также высказался за гораздо большую мобилизацию на Украине.
Ранее Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину. Позднее это высказывание вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, но, по данным Службы внешней разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около двух тысяч человек. Во Франции тем временем всё опровергают. Позднее украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что французская сторона рассматривает границу Украины с Белоруссией как возможное место дислокации своих войск. По словам парламентария, таким образом планируется высвободить солдат ВСУ с этого направления.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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