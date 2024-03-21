Макрон "использовал" сильный образ Путина в собственных целях, пишут СМИ
Times: Макрон на фото с боксёрской грушей подражает Путину как сильному лидеру
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soazigdelamoissonniere
Новые чёрно-белые фотографии французского лидера Эмманюэля Макрона с боксёрской грушей являются попыткой подражать сильному образу президента России Владимира Путина. Об этом пишет британская газета Times.
"Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнажённым торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводится в статье мнение французских экспертов.
Снимки Макрона, вызвавшие бурные обсуждения в Сети, как отметили журналисты, могли появиться на фоне его воинственных заявлений последних дней. Кроме того, таким образом французский президент пытается избавиться от своего образа замкнутого человека.
Ранее Life.ru сообщал, что снимки Макрона в боксёрских перчатках рассмешили пользователей Сети. Многие комментаторы отметили, что, кроме бравады в виде фотосессии, лидер Франции ни на что не способен.
Напомним, в конце февраля Макрон заявил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франция скорректировала первоначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. Утром 16 марта французский политик Флориан Филиппо призвал жителей страны выйти на марш против "Макрона Безумного", и начался марш протеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек. При этом, по данным Службы внешней разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около двух тысяч человек. Во Франции тем временем всё опровергают.