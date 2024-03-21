Макрон "использовал" сильный образ Путина в собственных целях, пишут СМИ

Новые чёрно-белые фотографии французского лидера Эмманюэля Макрона с боксёрской грушей являются попыткой подражать сильному образу президента России Владимира Путина. Об этом пишет британская газета Times.

"Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнажённым торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводится в статье мнение французских экспертов.

Снимки Макрона, вызвавшие бурные обсуждения в Сети, как отметили журналисты, могли появиться на фоне его воинственных заявлений последних дней. Кроме того, таким образом французский президент пытается избавиться от своего образа замкнутого человека.