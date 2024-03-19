Дети в Марселе попросили Макрона пообещать, что войны не будет

Во время визита французского президента Эмманюэля Макрона в Марсель двое детей спросили его о том, вступит ли Париж в войну с Россией. В ответ политик заверил, что сейчас страна "делает для этого всё".

Это произошло во время поездки Макрона, посвящённой борьбе с трафиком наркотиков. На пути к автомобилю главу Франции ждали двое подростков. Мальчик спросил о том, будет ли война между Францией и Российской Федерацией, а девочка задала вопрос об украинском конфликте.

"Мы делаем всё, чтобы это [вооружённое противостояние] не вышло за пределы Украины, чтобы это прекратилось, чтобы [украинцы] могли вернуться в свою свободную страну", — ответил Макрон.