Дети в Марселе попросили Макрона пообещать, что войны не будет
Во время визита французского президента Эмманюэля Макрона в Марсель двое детей спросили его о том, вступит ли Париж в войну с Россией. В ответ политик заверил, что сейчас страна "делает для этого всё".
Это произошло во время поездки Макрона, посвящённой борьбе с трафиком наркотиков. На пути к автомобилю главу Франции ждали двое подростков. Мальчик спросил о том, будет ли война между Францией и Российской Федерацией, а девочка задала вопрос об украинском конфликте.
"Мы делаем всё, чтобы это [вооружённое противостояние] не вышло за пределы Украины, чтобы это прекратилось, чтобы [украинцы] могли вернуться в свою свободную страну", — ответил Макрон.
Он добавил, что хочет убедить Россию вывести войска с украинских территорий и отговорить Кремль от проведения спецоперации. По словам Макрона, победа России на Украине будет катастрофой для Франции.
Ранее Life.ru рассказывал: французский лидер в эфире украинского телемарафона сообщил о том, что спортсменам из РФ разрешат участвовать в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Услышав это, журналисты Незалежной предложили Макрону призвать Кремль к прекращению огня в зоне специальной военной операции на время Олимпийских игр. Политик заверил, что обратится к Москве с таким предложением. Впрочем, образ миротворца руководителя Франции пока что вызывает сомнения — почти сразу же после этого он назвал возможной отправку французских Вооружённых сил на Украину и проведение наземных операций для противостояния с Российской армией.
ТАСС / ABACA / Pool / Tschaen Eric