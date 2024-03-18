Во Франции рассказали о нечаянной услуге Макрона Путину

Призывы президента Эмманюэля Макрона к союзникам отправить войска на Украину обернулись услугой президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью телеканалу Europe 1 сообщил лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте страны Манюэль Бомпар.

По его словам, французский лидер подобными высказываниями пытался сформировать "стратегическую двусмысленность" по украинскому вопросу, однако результат оказался противоположным. Почти все страны НАТО и Евросоюза заявили, что об отправке военных на Украину не может быть и речи. Таким образом, "стратегическая двусмысленность" была устранена.