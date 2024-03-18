Во Франции рассказали о нечаянной услуге Макрона Путину
Депутат Бомпар: Макрон словами о вводе войск ЕС на Украину услужил Путину
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / Photocosmos1
Призывы президента Эмманюэля Макрона к союзникам отправить войска на Украину обернулись услугой президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью телеканалу Europe 1 сообщил лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте страны Манюэль Бомпар.
По его словам, французский лидер подобными высказываниями пытался сформировать "стратегическую двусмысленность" по украинскому вопросу, однако результат оказался противоположным. Почти все страны НАТО и Евросоюза заявили, что об отправке военных на Украину не может быть и речи. Таким образом, "стратегическая двусмысленность" была устранена.
"И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской Республики, поскольку он продемонстрировал раскол в Евросоюзе, раскол в НАТО по этому вопросу", — подчеркнул депутат.
Как ранее писал Life.ru, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франция скорректировала первоначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. Утром 16 марта французский политик Флориан Филиппо призвал жителей страны выйти на марш против "Макрона Безумного", и началась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч человек.