Рвут флаги НАТО и ЕС: Парижане вышли на марш против "Макрона Безумного"
Жители Франции вышли на протест против поставок вооружений на Украину
Митинг в Париже против военной помощи Киеву. Обложка © ТАСС / Артём Токарев
Жители Парижа, которые выступают против поставок Киеву вооружений и отправки войск стран Запада, вышли на улицы города с акцией протеста. В марше принимают участие несколько тысяч человек, сообщает ТАСС.
В Париже протестующие порвали флаги НАТО и ЕС, выступая против военной помощи Киеву. Видео © X (Twitter) / dfrye3248, ekonomat_pl
Протестующие начали свой путь от площади Пале-Рояль в историческом центре столицы Франции и двинулись в сторону Дома инвалидов, пройдя через площадь Каррузель, расположенную между садом Тюильри и знаменитым музеем Лувр. Демонстранты несут плакаты с надписями: "Нет третьей мировой войне!", "Выход из НАТО, выход из ЕС", "Мамы против войны", "Оставьте в покое наших детей". Кроме того, участники марша демонстративно рвут флаги НАТО.
"Непозволительно то, что Франция не ищет мира. Париж не имеет права не стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта, поскольку в нём участвует ядерная держава и ситуация может в любой момент выйти из-под контроля", — указал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, по призыву которого и проводится акция.
Митинг в Париже против поставок вооружений на Украину. Фото © ТАСС / Артём Токарев
Он добавил, что Франции следует выйти из Евросоюза и Североатлантического альянса, ведь эти организации только "ищут врагов". Политик в беседе с агентством привёл в пример слова одного из протестующих, который заявил, что пришёл на марш ради одной цели — показать, что французы выступают против войны.
Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. В Кремле же пояснили, что Париж всё больше и больше втягивается в конфликт на Украине и становится прямым противником Москвы. 16 марта утром французский политик Флориан Филиппо призвал жителей страны выйти на марш против "Макрона Безумного".