Рвут флаги НАТО и ЕС: Парижане вышли на марш против "Макрона Безумного"

Жители Парижа, которые выступают против поставок Киеву вооружений и отправки войск стран Запада, вышли на улицы города с акцией протеста. В марше принимают участие несколько тысяч человек, сообщает ТАСС.

В Париже протестующие порвали флаги НАТО и ЕС, выступая против военной помощи Киеву. Видео © X (Twitter) / dfrye3248, ekonomat_pl

Протестующие начали свой путь от площади Пале-Рояль в историческом центре столицы Франции и двинулись в сторону Дома инвалидов, пройдя через площадь Каррузель, расположенную между садом Тюильри и знаменитым музеем Лувр. Демонстранты несут плакаты с надписями: "Нет третьей мировой войне!", "Выход из НАТО, выход из ЕС", "Мамы против войны", "Оставьте в покое наших детей". Кроме того, участники марша демонстративно рвут флаги НАТО.

"Непозволительно то, что Франция не ищет мира. Париж не имеет права не стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта, поскольку в нём участвует ядерная держава и ситуация может в любой момент выйти из-под контроля", — указал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, по призыву которого и проводится акция.

Митинг в Париже против поставок вооружений на Украину. Фото © ТАСС / Артём Токарев