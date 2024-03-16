Договорился: Во Франции призывают выйти на марш против "Макрона Безумного"

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал своих соотечественников выйти на акцию протеста против действующего президента Пятой республики Эмманюэля Макрона. Как написал политический деятель в социальной сети Х, это связано с агрессивной риторикой "Макрона Безумного", касающейся конфликта на Украине.

"После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!", — написал глава французской политической фракции.

В своём посте Филиппо предложил французам отправить на фронт парламентариев, проголосовавших за военную помощь киевскому режиму. В то же время организаторы митинга, который должен будет начаться в 14:00 16 марта на площади Пале-Рояль в Париже, призывают французских военных отказаться от участия в военных авантюрах Макрона.

"Давайте будем там! За свободную Францию и за мир!" — заключил Филиппо.