Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал появившееся недавно интервью с президентом Пятой республики Эммануюлем Макроном, в котором глава государства сделал ряд заявлений по поводу украинского конфликта. Как написал глава политсилы в социальной сети Х, после таких слов необходимо восстановить правду по поводу ситуации на Украине.

Политический деятель подчеркнул, что за 30 минут Макрон произнёс не меньше восьми "нелепостей и большой лжи" об Украине. По его словам, речь шла о Минских соглашениях, о переданных в качестве помощи киевскому режиму денежных средствах и о реальной степени угрозы.

"Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!", — заявил Филиппо.