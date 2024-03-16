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16 марта, 00:56

Макрона призвали сказать правду об Украине после скандальных заявлений

Глава "Патриотов" Филиппо призвал Макрона сказать правду о конфликте на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал появившееся недавно интервью с президентом Пятой республики Эммануюлем Макроном, в котором глава государства сделал ряд заявлений по поводу украинского конфликта. Как написал глава политсилы в социальной сети Х, после таких слов необходимо восстановить правду по поводу ситуации на Украине.

Политический деятель подчеркнул, что за 30 минут Макрон произнёс не меньше восьми "нелепостей и большой лжи" об Украине. По его словам, речь шла о Минских соглашениях, о переданных в качестве помощи киевскому режиму денежных средствах и о реальной степени угрозы.

"Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!", — заявил Филиппо.

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Ранее Life.ru писал об очередном воинственном заявлении Макрона относительно украинского конфликта. Президент Франции заявил, что Крым в составе Украины — обязательное условие для достижения прочного мира. По словам лидера Пятой республики, Париж делает всё возможное, чтобы поспособствовать победе Киева.

Обложка ©

Flickr / Présidence de la République France

Алексей Соловьёв
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