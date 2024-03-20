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20 марта, 09:24

"Груша побеждает, судя по всему": В Сети поиздевались над Макроном после фотосессии в боксёрских перчатках

Фотосессия Макрона в боксёрских перчатках рассмешила пользователей Сети

Президент Франции Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soazigdelamoissonniere

Президент Франции Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soazigdelamoissonniere

Личный фотограф французского президента Соазиг де ла Муассоньер опубликовал новые фото Эмманюэля Макрона. Драматичная фотосессия главы Пятой республики, к слову, уже спровоцировала бурные обсуждения пользователей в соцсетях.

На чёрно-белых кадрах 46-летний Макрон с яростным лицом бьёт по боксёрской груше. Некоторые пользователи сравнили французского лидера с персонажами фильма "Бойцовский клуб". Другие же комментаторы заявили, что, кроме бравады в виде фотосессии, Макрон ни на что неспособен. Тем не менее за девять часов пост со снимком Макрона в соцсети его фотографа набрал более шести тысяч лайков и свыше 65 комментариев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soazigdelamoissonniere

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soazigdelamoissonniere

"Груша побеждает, судя по всему", — сыронизировал один из юзеров, комментируя новые снимки Макрона.

"Эти кадры ужаснули всю Россию, кажется, это конец, СВОрачиваемся", — пошутил другой пользователь.

Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франция скорректировала первоначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. Утром 16 марта французский политик Флориан Филиппо призвал жителей страны выйти на марш против "Макрона Безумного", и начался марш протеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

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Дети в Марселе попросили Макрона пообещать, что войны не будет
Наталья Исакова
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