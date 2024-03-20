"Груша побеждает, судя по всему": В Сети поиздевались над Макроном после фотосессии в боксёрских перчатках

На чёрно-белых кадрах 46-летний Макрон с яростным лицом бьёт по боксёрской груше. Некоторые пользователи сравнили французского лидера с персонажами фильма "Бойцовский клуб". Другие же комментаторы заявили, что, кроме бравады в виде фотосессии, Макрон ни на что неспособен. Тем не менее за девять часов пост со снимком Макрона в соцсети его фотографа набрал более шести тысяч лайков и свыше 65 комментариев.