"Груша побеждает, судя по всему": В Сети поиздевались над Макроном после фотосессии в боксёрских перчатках
Фотосессия Макрона в боксёрских перчатках рассмешила пользователей Сети
Президент Франции Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soazigdelamoissonniere
Личный фотограф французского президента Соазиг де ла Муассоньер опубликовал новые фото Эмманюэля Макрона. Драматичная фотосессия главы Пятой республики, к слову, уже спровоцировала бурные обсуждения пользователей в соцсетях.
На чёрно-белых кадрах 46-летний Макрон с яростным лицом бьёт по боксёрской груше. Некоторые пользователи сравнили французского лидера с персонажами фильма "Бойцовский клуб". Другие же комментаторы заявили, что, кроме бравады в виде фотосессии, Макрон ни на что неспособен. Тем не менее за девять часов пост со снимком Макрона в соцсети его фотографа набрал более шести тысяч лайков и свыше 65 комментариев.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soazigdelamoissonniere
"Груша побеждает, судя по всему", — сыронизировал один из юзеров, комментируя новые снимки Макрона.
"Эти кадры ужаснули всю Россию, кажется, это конец, СВОрачиваемся", — пошутил другой пользователь.
Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франция скорректировала первоначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. Утром 16 марта французский политик Флориан Филиппо призвал жителей страны выйти на марш против "Макрона Безумного", и начался марш протеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек.