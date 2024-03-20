В Раде раскрыли, где именно на Украине Макрон хочет разместить французские войска
Гончаренко*: Франция может направить войска на границу Украины с Белоруссией
Французская сторона рассматривает границу Украины с Белоруссией как возможное место дислокации своих войск, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По словам политика, таким образом планируется высвободить солдат ВСУ с этого направления.
"Это позволит укрепить Восточное и Южное направления", — отметил нардеп.
Также, продолжил парламентарий, Франция рассматривает ещё два варианта помощи ВСУ. Так, планируется создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов на западе Украины или разместить войска в определённых районах страны.
Гончаренко* утверждает, что Макрон серьёзно настроен на отправку контингента, хотя так и не определился с его параметрами. Также, по его словам, Париж работает над созданием коалиции союзников, куда, скорее всего, войдут Польша и прибалтийские республики.
Напомним, недавно Эмманюэль Макрон озвучил идею отправки западных войск на Украину. Союзники Парижа сразу отвергли эту идею, и французские власти были вынуждены скорректировать изначальное заявление президента. Однако, по данным Службы внешней разведки России, республика уже готовит воинский контингент и на начальном этапе он составит две тысячи человек. Тем временем в Минобороны Франции всё отрицают.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN