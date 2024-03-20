Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство"
Лидер "Патриотов" Филиппо: Макрон готовит войска и ведёт Францию к самоубийству
Своими ястребиными действиями президент Эмманюэль Макрон ведёт Францию к самоубийству. Об этом заявил лидер партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя скандальное заявление начальника сухопутных войск республики Пьера Шилля.
"Похоже, что ястребы глубинного государства попросили Францию совершить самоубийство ради ИХ дела! Готовы ли французы восстать против этой смертельной перспективы?" — написал он в социальной сети X.
Также Филиппо призвал к срочному миру на Украине. Он заметил, что "макронизм" всё больше рифмуется с идиотизмом.
Напомним, генерал Пьер Шилль в своей колонке в Le Monde заявил, что Франция готовится к самым тяжёлым военным столкновениям. По словам военачальника, Париж не только говорит об этом, но и подтверждает на деле.
Напомним, с недавних пор Эмманюэль Макрон стал озвучивать идею об отправке западных войск на Украину, однако союзники Парижа отвергли эту идею, и там изменили изначальное заявление. Но, по данным российской разведки, воинский контингент уже вовсю готовится и на первоначальном этапе Франция планирует разместить в Незалежной около двух тысяч человек. Впрочем, в Минобороны страны всё отрицают.
ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN