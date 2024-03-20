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20 марта, 14:03

Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство"

Лидер "Патриотов" Филиппо: Макрон готовит войска и ведёт Францию к самоубийству

Своими ястребиными действиями президент Эмманюэль Макрон ведёт Францию к самоубийству. Об этом заявил лидер партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя скандальное заявление начальника сухопутных войск республики Пьера Шилля.

"Похоже, что ястребы глубинного государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела! Готовы ли французы восстать против этой смертельной перспективы?" — написал он в социальной сети X.

Также Филиппо призвал к срочному миру на Украине. Он заметил, что "макронизм" всё больше рифмуется с идиотизмом.

Напомним, генерал Пьер Шилль в своей колонке в Le Monde заявил, что Франция готовится к самым тяжёлым военным столкновениям. По словам военачальника, Париж не только говорит об этом, но и подтверждает на деле.

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Напомним, с недавних пор Эмманюэль Макрон стал озвучивать идею об отправке западных войск на Украину, однако союзники Парижа отвергли эту идею, и там изменили изначальное заявление. Но, по данным российской разведки, воинский контингент уже вовсю готовится и на первоначальном этапе Франция планирует разместить в Незалежной около двух тысяч человек. Впрочем, в Минобороны страны всё отрицают.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Матвей Константинов
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