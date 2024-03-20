Своими ястребиными действиями президент Эмманюэль Макрон ведёт Францию к самоубийству. Об этом заявил лидер партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя скандальное заявление начальника сухопутных войск республики Пьера Шилля.

"Похоже, что ястребы глубинного государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела! Готовы ли французы восстать против этой смертельной перспективы?" — написал он в социальной сети X.

Также Филиппо призвал к срочному миру на Украине. Он заметил, что "макронизм" всё больше рифмуется с идиотизмом.