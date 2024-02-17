В Чехии придумали способ закупить сотни тысяч снарядов для ВСУ

Президент Чешской Республики Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах, если найдутся средства для реализации идеи.

Украина сможет получить боеприпасы через считаные недели в случае наличия средств для их закупки. Чешский лидер отметил, что его страна старается включить в список инвесторов США, Германию, Швецию и другие страны, которые помогают Украине финансово.

Петр Павел подтвердил, что расклад, создавшийся на поле боя, является для Украины сложным обстоятельством. По его мнению, Россия извлекла опыт из своих прошлых ошибок, сменила тактику и перевела экономику на военные рельсы и сейчас руководство страны в преддверии президентских выборов прилагает все усилия, чтобы обеспечить стратегический успех.

"Необходимо поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников", — заключил чешский лидер. Западу, по его словам, следует искать такие источники повсюду.