В Чехии придумали способ закупить сотни тысяч снарядов для ВСУ
Президент Чехии Павел заявил, что нашёл 800 тысяч артснарядов для Киева
Президент Чешской Республики Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах, если найдутся средства для реализации идеи.
Украина сможет получить боеприпасы через считаные недели в случае наличия средств для их закупки. Чешский лидер отметил, что его страна старается включить в список инвесторов США, Германию, Швецию и другие страны, которые помогают Украине финансово.
Петр Павел подтвердил, что расклад, создавшийся на поле боя, является для Украины сложным обстоятельством. По его мнению, Россия извлекла опыт из своих прошлых ошибок, сменила тактику и перевела экономику на военные рельсы и сейчас руководство страны в преддверии президентских выборов прилагает все усилия, чтобы обеспечить стратегический успех.
"Необходимо поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников", — заключил чешский лидер. Западу, по его словам, следует искать такие источники повсюду.
Ранее президент Чехии Петр Павел призвал ЕС готовиться к последствиям сделки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в случае возвращения первого в Белый дом в качестве американского президента. Чешский лидер считает, что эта сделка поставит в невыгодное положение и Европу, и Украину.
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