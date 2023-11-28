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28 ноября, 06:21

В Чехии посыпают голову пеплом из-за провала поддержки ВСУ

Президент Чехии Петр Павел: Запад не сдержал свои обещания перед ВСУ

Запад не смог сдержать свои обещания перед Украиной по вопросу снабжения снарядами для артиллерии и подготовке пилотов для F-16. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос журналистов о том, справились ли союзники с поддержкой ВСУ, чешский президент с сожалением указал на абсолютный провал. По его словам, запаса боеприпасов у Украины оказалось недостаточно даже для того, чтобы продолжать активные действия, речь уже не идёт о победе. И, по прогнозу политика, впереди будет только хуже — наступающая зима будет чрезвычайно трудной как для самих украинцев из-за разрушения инфраструктуры, так и для европейцев, на которых опирается Киев.

"Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идёт должными темпами", резюмировал Павел.

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Martin Strachoň / wikipedia.org

Марина Калегина
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