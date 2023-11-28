В Чехии посыпают голову пеплом из-за провала поддержки ВСУ

Отвечая на вопрос журналистов о том, справились ли союзники с поддержкой ВСУ, чешский президент с сожалением указал на абсолютный провал. По его словам, запаса боеприпасов у Украины оказалось недостаточно даже для того, чтобы продолжать активные действия, речь уже не идёт о победе. И, по прогнозу политика, впереди будет только хуже — наступающая зима будет чрезвычайно трудной как для самих украинцев из-за разрушения инфраструктуры, так и для европейцев, на которых опирается Киев.