В Чехии посыпают голову пеплом из-за провала поддержки ВСУ
Президент Чехии Петр Павел: Запад не сдержал свои обещания перед ВСУ
Запад не смог сдержать свои обещания перед Украиной по вопросу снабжения снарядами для артиллерии и подготовке пилотов для F-16. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Отвечая на вопрос журналистов о том, справились ли союзники с поддержкой ВСУ, чешский президент с сожалением указал на абсолютный провал. По его словам, запаса боеприпасов у Украины оказалось недостаточно даже для того, чтобы продолжать активные действия, речь уже не идёт о победе. И, по прогнозу политика, впереди будет только хуже — наступающая зима будет чрезвычайно трудной как для самих украинцев из-за разрушения инфраструктуры, так и для европейцев, на которых опирается Киев.
"Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идёт должными темпами", — резюмировал Павел.
Ранее Владимир Зеленский в очередной раз выразил недовольство из-за недостаточной помощи США, которую те оказывают ВСУ. Он считает, что украинской армии придётся отступать, если ситуация не изменится.
Martin Strachoň / wikipedia.org