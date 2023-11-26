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26 ноября, 14:58

Украинский генерал жёстко прошёлся по Зеленскому за его ложь о России

Генерал ВСУ Кривонос призвал Зеленского говорить правду о ситуации на фронте

Украинским гражданам нужно сообщать правду о ситуации на фронте. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это всё произошло на самом деле? Нет", — подчеркнул он в эфире телеканала "Прямой".

Кроме того, Кривонос иронично призвал Владимира Зеленского сменить человека, который пишет ему неправдоподобные речи о ходе конфликта.

На Украине пожаловались на усталость от конфликта

На Украине пожаловались на усталость от конфликта

Ранее западные СМИ сообщили, что часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Автор материала также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву. Кроме того, появилась информация, что США и Германия хотят вынудить Владимира Зеленского начать переговоры.

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ТАСС / ZUMA

Дарья Нарыкова
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