Украинский генерал жёстко прошёлся по Зеленскому за его ложь о России

"У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это всё произошло на самом деле? Нет", — подчеркнул он в эфире телеканала "Прямой".