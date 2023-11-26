Украинский генерал жёстко прошёлся по Зеленскому за его ложь о России
Генерал ВСУ Кривонос призвал Зеленского говорить правду о ситуации на фронте
Украинским гражданам нужно сообщать правду о ситуации на фронте. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это всё произошло на самом деле? Нет", — подчеркнул он в эфире телеканала "Прямой".
Кроме того, Кривонос иронично призвал Владимира Зеленского сменить человека, который пишет ему неправдоподобные речи о ходе конфликта.
Ранее западные СМИ сообщили, что часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Автор материала также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву. Кроме того, появилась информация, что США и Германия хотят вынудить Владимира Зеленского начать переговоры.
ТАСС / ZUMA