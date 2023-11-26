На Украине пожаловались на усталость от конфликта

Украинский народ уже устал от вооружённого конфликта с Россией. Об этом пишет испанское издание El Pais, которое приводит слова украинского волонтёра по имени Тарас.

"Конечно, мы все устали после почти двух лет конфликта. <...> Но помимо усталости мы злы и очень гордимся нашей стойкостью", — заявил журналистам 45-летний волонтёр.