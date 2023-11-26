На Украине пожаловались на усталость от конфликта
El Pais: Украинский волонтёр рассказал об усталости от конфликта с Россией
Украинский народ уже устал от вооружённого конфликта с Россией. Об этом пишет испанское издание El Pais, которое приводит слова украинского волонтёра по имени Тарас.
"Конечно, мы все устали после почти двух лет конфликта. <...> Но помимо усталости мы злы и очень гордимся нашей стойкостью", — заявил журналистам 45-летний волонтёр.
При этом Тарас признался, что в его стране есть немалая часть граждан, сомневающихся в том, что Киеву удастся добиться поставленных целей.
А ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Автор материала также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву. Кроме того, издание Bild узнало, что США и Германия хотят вынудить Владимира Зеленского наконец-то начать переговоры.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu