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26 ноября, 14:11

На Украине пожаловались на усталость от конфликта

El Pais: Украинский волонтёр рассказал об усталости от конфликта с Россией

Украинский народ уже устал от вооружённого конфликта с Россией. Об этом пишет испанское издание El Pais, которое приводит слова украинского волонтёра по имени Тарас.

"Конечно, мы все устали после почти двух лет конфликта. <...> Но помимо усталости мы злы и очень гордимся нашей стойкостью", — заявил журналистам 45-летний волонтёр.

При этом Тарас признался, что в его стране есть немалая часть граждан, сомневающихся в том, что Киеву удастся добиться поставленных целей.

А ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Автор материала также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву. Кроме того, издание Bild узнало, что США и Германия хотят вынудить Владимира Зеленского наконец-то начать переговоры.

Политолог предрёк скорые переговоры с Украиной на условиях России

Политолог предрёк скорые переговоры с Украиной на условиях России

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Наталья Исакова
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