Украина будет вынуждена пойти на перемирие под давлением общества. Так политолог Александр Шатилов прокомментировал Лайфу публикацию Bloomberg о том, что всё больше украинцев готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией.

По словам декана факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ, украинцы спустя десять лет после Майдана наблюдают в стране "исключительно разруху, проблемы, смерть и запустение", в результате чего задаются вопросом: "До какой степени это может продолжаться?"

"В демографическом плане Украина фактически разобрана, экономика и социальная сфера обрушены. Единственное — искусственным образом поддерживаются ВПК и армия. И то за счёт щедрых западных вливаний. И поэтому люди всё чаще и чаще думают, как, собственно, выйти из этого замкнутого круга, тем более что их оттуда особо не выпускают", — прокомментировал Лайфу политолог.

Шатилов отмечает, что уже сейчас есть много обывателей на Украине, которые "стремятся любой ценой этот конфликт прекратить и готовы пожертвовать чем угодно" ради мира и спокойствия. Несмотря на предельную патриотичность граждан Незалежной, общество ощущает усталость и растерянность от потерь, подчеркнул эксперт.

Шатилов добавил, что в этих условиях Россия будет твёрдо придерживаться своей позиции с учётом того, что Украина сейчас постепенно "начинает просаживаться по целому ряду направлений".