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24 ноября, 14:02

Политолог предрёк скорые переговоры с Украиной на условиях России

Политолог Шатилов: Украина теряет инициативу и будет готова пойти на переговоры

Украина будет вынуждена пойти на перемирие под давлением общества. Так политолог Александр Шатилов прокомментировал Лайфу публикацию Bloomberg о том, что всё больше украинцев готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией.

По словам декана факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ, украинцы спустя десять лет после Майдана наблюдают в стране "исключительно разруху, проблемы, смерть и запустение", в результате чего задаются вопросом: "До какой степени это может продолжаться?"

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"В демографическом плане Украина фактически разобрана, экономика и социальная сфера обрушены. Единственное искусственным образом поддерживаются ВПК и армия. И то за счёт щедрых западных вливаний. И поэтому люди всё чаще и чаще думают, как, собственно, выйти из этого замкнутого круга, тем более что их оттуда особо не выпускают", — прокомментировал Лайфу политолог.

Шатилов отмечает, что уже сейчас есть много обывателей на Украине, которые "стремятся любой ценой этот конфликт прекратить и готовы пожертвовать чем угодно" ради мира и спокойствия. Несмотря на предельную патриотичность граждан Незалежной, общество ощущает усталость и растерянность от потерь, подчеркнул эксперт.

Шатилов добавил, что в этих условиях Россия будет твёрдо придерживаться своей позиции с учётом того, что Украина сейчас постепенно "начинает просаживаться по целому ряду направлений".

"Мне кажется, что такая последовательная позиция гарантирует успех и гарантирует то, что Украина будет готова пойти на переговоры, невзирая на территориальные уступки, под давлением внутреннего общественного мнения", — добавил политолог.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Автор материала также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву. Кроме того, издание Bild узнало, что США и Германия хотят вынудить Владимира Зеленского начать переговоры.

Обложка ©

ТАСС / Архип Верещагин

Ольга Годуненко
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